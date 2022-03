Zelensky dice a Orbán di scegliere da che parte stare e lui ribadisce: non con te, non con l'occidente

Putin considera Johnson il più anti russo di tutti i leader occidentali. Biden riabbraccia la Polonia: non siete soli, siamo alleati

Nel suo intervento al Consiglio europeo, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato uno per uno i ventisei paesi europei membri dell’Ue, ha criticato la cautela di Germania, Irlanda e Portogallo, e poi si è rivolto direttamente al premier del ventisettesimo: Viktor Orbán, leader dell’Ungheria. “Voglio essere onesto”, ha detto Zelensky, “una volta per tutte devi decidere da che parte stai”. Il presidente ucraino ha raccontato di essere stato a Budapest con la sua famiglia, città splendida e città ferita, e sempre parlando a Orbán ha detto: affacciati sul Danubio, lì dove c’è il memoriale con le scarpe che ricordano i morti ebrei vittime del nazismo, “guarda quelle scarpe e vedrai come i massacri di massa possono accadere di nuovo, anche oggi”, vedrai Mariupol.