Russia = Cina. Il primo paese a fare l'equazione è la Lituania

Nel mezzo della crisi ucraina, la Lituania è stato il primo paese a chiedere la cancellazione del summit tra Ue e Cina previsto per il 1° aprile prossimo. Pechino ha un ruolo ambiguo sulla guerra, e secondo l’intelligence potrebbe aiutare il Cremlino a mitigare gli effetti dell’isolamento. Allo stesso tempo il summit con l’Ue è importante per la Cina, perché arriva dopo diversi mesi di crisi diplomatica con Bruxelles. E a Pechino il mercato dell’Ue serve. Ma già nella bozza del Consiglio europeo di domani, con ospiti Biden e Kishida, si legge che al primo punto del summit del 1° aprile ci saranno “le relazioni con la Cina nel nuovo contesto globale, in particolare sull’aggressione militare russa contro l’Ucraina”. E’ insomma in corso un ripensamento profondo delle politiche dell’Ue con Pechino.

