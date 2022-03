Nei talk-show c'è l'idea bizzarra che senza Zelensky gli ucraini abbraccerebbero Putin

C’è questa opinione, che nello scenario migliore è confusa e nel caso peggiore è in malafede: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un ostacolo alla pace, tolto lui ci sarebbe la pace in Ucraina. Zelensky – che oggi parlerà in collegamento al Parlamento italiano – secondo alcuni sarebbe una presenza maligna che alimenta la tensione. Se lasciasse l’incarico i russi risparmierebbero il paese e finalmente si arriverebbe a un cessate il fuoco (il cantante Povia ospite di Giletti dice: “Zelensky deve abdicare”). Questa opinione, che ha un aroma di propaganda russa, è discussa nei talk-show italiani, che tutte le settimane sono costretti a creare in studio una finta tensione anche con argomenti deboli. Tuttavia si tratta di un equivoco. Non è vero che se Zelensky lasciasse oggi il suo incarico allora gli ucraini smetterebbero di fare la guerra. E’ fondato sostenere il contrario: la guerra continuerebbe anche senza Zelensky, perché in queste settimane il presidente obbedisce a un mandato popolare che gli chiede di guidare la resistenza all’invasione russa.

