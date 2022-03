In isolamento. Le sanzioni faranno diventare la Russia una nuova Corea del nord?

Isolamento geografico, aerei a terra, media e brand internazionali che vanno via. E poi divieto di esportazioni, un’economia vicina al collasso che serve soltanto a mantenere in vita il regime. Pochi, pochissimi alleati. E’ la Corea del nord, il paese più sanzionato del mondo, ed è forse il destino della Russia di Vladimir Putin. Alastair Morgan è stato l’ambasciatore del Regno Unito a Pyongyang, ha lavorato come diplomatico in Cina e fino all’anno scorso era il coordinatore di una istituzione internazionale importante: il panel di esperti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il team che si occupa di verificare se le sanzioni raggiungono gli obiettivi prefissati dalla comunità internazionale. A lui chiediamo se la Russia diventerà una nuova Corea del nord. “Le sanzioni contro Pyongyang sono quasi complete”, dice al Foglio l’ambasciatore Morgan. “Le sanzioni imposte nel 2017 dal Consiglio di sicurezza dell’Onu si applicano a oltre il 90 per cento del precedente commercio estero Corea del nord, e hanno lo scopo di escluderla dai mercati finanziari globali. Come sancito dal Consiglio di sicurezza, ogni stato membro dell’Onu ha l’obbligo di attuarle”. La prima differenza è quindi sul fatto che quelle contro la Russia sono sanzioni unilaterali: “Le sanzioni contro la Russia non sono ancora così estese nella loro portata e in quanto sanzioni autonome o unilaterali non esiste lo stesso obbligo legale internazionale per gli altri stati membri di attuarle”. Tuttavia, dice Morgan, “l’esposizione della Russia alle sanzioni occidentali potrebbe essere maggiore rispetto a quella della Corea del nord, perché nel 2016-2017 il commercio effettivo della Corea con l’occidente era già molto limitato. Questo non è il caso della Russia”.

