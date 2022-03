L'impatto della guerra sull'Asean spiega molto anche della Cina

I paesi del sud-est asiatico si sono mossi in maniera diversa nei confronti del conflitto in Ucraina. Ecco perché (centra anche Pechino)

Bangkok. Per comprendere la reazione delle nazioni del sud–est asiatico (riunite nell’Asean) all’invasione russa dell’Ucraina e il voto espresso il 2 marzo alle Nazioni Unite sulla risoluzione che richiedeva un immediato ritiro delle forze russe dall’Ucraina e condannava l’aggressione russa, bisogna tornare al dicembre 1941. Per capire ancor meglio è consigliabile la lettura di “The New Asian Hemisphere” di Kishore Mahbubani, il teorico singaporeano del “Secolo asiatico”.