Mr Molotov: la resistenza spontanea che sogna di difendere Kyiv dall'invasione

Kyiv, dal nostro inviato. A un posto di blocco Alex chiede il mio passaporto italiano per farlo vedere a uno dei civili con fucile a tracolla che controllano le auto, lo estraggo dalla tasca interna della giacca, il gesto innervosisce l’uomo: in questi giorni c’è la paranoia dei gruppi di infiltrati russi, uomini delle Spetsnaz che sono nella capitale ucraina da mesi in appartamenti affittati per fare sabotaggi e omicidi sotto copertura. Tanto una paranoia non è, perché quasi ogni giorno ci sono arresti o scontri a fuoco, in due vie principali ci sono ancora le macchine crivellate di colpi usate da russi che si sono fatti scoprire. Ai confini si ammassavano i soldati, loro entravano in città con identità false.

