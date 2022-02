Come la guerra in Ucraina influenza la moda

Prima la pandemia, poi l’attacco di Putin a Kyiv e quindi le sanzioni. Che cosa può fare il settore del lusso per trasformarsi

La collezione di minigonne a vita bassa e di maglioni tagliati a vivo sotto il seno di Miu Miu era già andata esaurita in tutto il mondo, segno evidente del ritorno alla sensualità dopo due anni di tute, sneaker e di quel genere di maglioni che il lessico modaiolo, avvezzo alle iperboli gratificanti, definisce affettuosi e avvolgenti, e quello comune occultanti, cioè atti a mascherare cicce ed eccessi alimentari. Erano ricomparsi i tacchi alti, i lacci alla caviglia, le suole leggere di cuoio e quintali di piume colorate. Trentenni e sessantenni toniche, abbigliate con la suddetta minigonna, avevano appena mostrato tutte sui propri account social l’effetto dirompente di due lockdown e mezzo trascorsi facendo yoga e pilates in live streaming invece di abboffarsi stravaccate sul divano, mentre la fashion week newyorchese aveva dimostrato per l’ennesima volta la propria totale inconsistenza stilistica e produttiva e quella di Londra sottolineato suo malgrado la propria eterna sudditanza al verbo del fetish più triviale e scontato.