Ucraini a Milano, tanti. Per le sfilate, però

Sfilate autunno-inverno 2022 a Milano, giorno uno. La città si è popolata di donne di ogni età tutte vestite in maculato ovvero animalier, una stampa che ogni volta sembra sull’orlo del cheap e poi torna nei guardaroba più eleganti, con tagli e forme nuove (fantastiche, per esempio, le cappe di Cavalli disegnate da Fausto Puglisi). In attesa di entrare alla sfilata di Fendi, che si rivelerà super interessante, colgo l’inconfondibile cadenza slava. “Where do you come from?”. “Both from Ukraine, but please speak italian. Our english is not very good and we love Italy”. Una è fotografa, l’altra lavora come product manager per un altro dei marchi del gruppo Lvmh, ed è invitata per questioni di contiguità o, forse, qualche futura collaborazione infragruppo che ultimamente, anche dai rivali di Kering, vanno per la maggiore.

