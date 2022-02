La strategia di Putin sembra essere dettata da tutto tranne che dall' irrazionalità

L’aggressione al ventre molle dell’occidente e il whatever it takes che manca (anche in Italia): si può discutere se usare o no le truppe della Nato, ma tutte le armi alternative per colpire il cuore dell’economia russa devono essere utilizzate, anche a costo di subire qualche contraccolpo

C’è chi dice che non si renda conto di quello che sta facendo. C’è chi dice che non abbia idea delle conseguenze delle sue azioni. C’è chi dice che sia un pazzo guidato da un sentimento più vicino alla follia che alla razionalità. E c’è chi dice che prima o poi, vedrai, ci penserà l’economia a convincerlo a fare quello che in fondo non può non fare: fermarsi. Eppure, l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, che improvvisamente proietta il mondo in una stagione cupa di dittature all’opera e di autoritarismi in marcia, è lì a dirci che la strategia del presidente russo, purtroppo, sembra essere dettata da tutto tranne che da un insieme di sprazzi di irrazionalità.