Sull'invasione russa, l'Italia si muoverà d'intesa con la Nato. La relazione di Gabrielli al Copasir

Il sottosegretario di stato delegato al controllo dei Servizi segreti ha spiegato che nessuno può agire in modo autonomo e qualsiasi scelta che non fosse coordinata risulterebbe inutile, se non dannosa. Preoccupazione a Palazzo Chigi per le ricadute economiche delle guerra

Allineati e coperti. È questo, in estrema sintesi, il senso dell'intervento fatto da Franco Gabrielli al Copasir. Nel corso della sua audizione davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il sottosegretario di stato delegato al controllo dei Servizi segreti ha spiegato che l'Italia resta orientata a muoversi d'intesa con le decisioni che la Nato vorrà assumere. Nessuno può muoversi in modo autonomo, e del resto qualsiasi scelta che non fosse coordinata risulterebbe inutile, se non dannosa. La compattezza del fronte europeo, e dell'UE con gli Usa, è ciò che ha impedito finora a Vladimir Putin di negoziare in modo singolo coi vari partner, come accaduto invece nel 2014 con l'invasione della Crimea.