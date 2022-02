Le ore della resistenza di Kyiv

L’esercito russo è militarmente superiore a quello ucraino, ma se Mosca voleva una guerra lampo non l’ha avuta. I russi sono entrati con i carri armati nella periferia di Kyiv, la notte è arrivata con il suono di forti esplosioni, uno degli obiettivi è una centrale termoelettrica a est di Kyiv: vogliono lasciare la città senza elettricità. Il sindaco Vitali Klitschko ha detto che la situazione è minacciosa e ha chiesto ai cittadini di rimanere in casa e fabbricare delle molotov. Per chi non sapesse farle, lo spiegano dai megafoni. La città è stata colpita da razzi e sopra al tetto di alcuni edifici sono comparsi dei segni di riconoscimento che indicano agli aerei dove puntare, non si tratta di basi militari, sono palazzi in cui vive la gente. Per impedire l’ingresso degli occupanti, i militari ucraini hanno fatto saltare in aria i ponti a nord di Kyiv. L’obiettivo di Mosca, che sta muovendo i suoi uomini lungo due direttrici attorno alla capitale, è circondarla. Nonostante sia riuscito a prendere la città di Kherson a sud e a incrementare le sue posizioni nella regione di Kharkiv a est, l’esercito russo avanza più lentamente del previsto. In un nuovo discorso registrato,

