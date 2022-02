C'è un'ipotesi turkmena per il Tap e dipende da una successione

Il paese detiene le quarte riserve al mondo di gas naturale. Al presidente succederà il figlio primogenito. Basterebbe anche solo che l’ipotesi di esportazioni turkmene in direzione dell’Europa diventasse meno improbabile per infastidire Putin

Una delle prime ritorsioni messe in campo nei confronti della Russia dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk è stato l’annuncio del congelamento del gasdotto Nord Stream 2. Una situazione che costringerà presto i paesi europei a muoversi concretamente sul fronte energetico, alla ricerca di alternative credibili alle esportazioni russe. A finire sotto i riflettori potrebbe essere anche il Turkmenistan, paese in cui sta per concretizzarsi un importante passaggio di consegne.