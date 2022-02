Qui Mosca, dove i russi anestetizzati non sanno lottare per la pace 

L’hashtag #iononrestoinsilenzio raggiunge rapidamente i trend di Twitter, ma non invade la rete, e i social russi continuano ad abbondare di gattini, piatti gustosi e destinazioni vacanziere, anche sulle pagine di molti intellettuali di fama liberale. Nell’agosto del 1968 erano stati in otto a uscire in piazza Rossa per protestare contro i carri armati sovietici a Praga. Una manifestazione durata pochi secondi, e passata alla storia, per lo slogan “Per la vostra e la nostra libertà” diventato la bandiera del dissenso. Nel febbraio 2022, a scendere in piazza a Mosca con i cartelli “Via le mani dall’Ucraina” sono in sei, portati via dalla polizia sotto gli obiettivi dei fotografi, più numerosi dei manifestanti. Che a differenza degli eroi del 1968, condannati ad anni di prigione, rischiano (almeno per ora) soltanto un arresto.

