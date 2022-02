Chi guida l'Europa adesso? Intanto facciamo funzionare il Pnrr italiano

Mario Draghi ha una posizione non secondaria in questo big game geopolitico. Ce l’ha perché il destino del NgEu e più in generale dell’Unione appare legato al suo successo nella realizzazione del Piano del recovery

Nel febbraio del 2013 il generale Valerij Vasil’evic Gerasimov, in seguito a capo delle forze armate russe, definì la nuova strategia “olistica” della Russia putiniana: perseguire la vittoria sul nemico (leggi l’occidente e la Nato) più efficacemente, ovvero con mezzi “ibridi” – informatici, psicologici, di “disinformatzia”, di propaganda e solo in parte, o in seconda battuta, militari. In Ucraina abbiamo assistito a una pericolosa escalation dell’opzione militare nella più articolata strategia olistica di Mosca. E’ anche il prologo di una invasione? Da un punto di vista strettamente militare le forze russe ai confini ucraini non sembrano avere la consistenza sufficiente per una significativa occupazione di un paese di quasi 45 milioni di abitanti, ma certamente possono dare un massiccio sostegno psicologico e materiale a chi volesse organizzare un colpo di stato a Kiev.