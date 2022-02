La Delta Force in Siria uccide il capo dello Stato islamico

Doveva essere l’operazione che segnava il ritorno dello Stato islamico come potenza militare capace di mettere in crisi le forze di sicurezza in Siria e invece ha segnato la fine del capo dello Stato islamico, Abu Ibrahim al Quraishi detto anche Haji Abdullah. Le forze speciali americane lo hanno trovato e ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì nel villaggio siriano di Atmeh, molto vicino al confine con la Turchia – notte senza luna, come spesso succede in questi raid dove i commando americani si prendono il vantaggio della visione notturna. Due settimane fa il gruppo estremista su preciso ordine di Haji Abdullah aveva dato l’assalto al carcere di al Hasaka, nella parte orientale del paese sotto il controllo delle milizie curde. L’obiettivo era liberare migliaia di compagni rinchiusi lì dopo la fine del Califfato come entità territoriale nel marzo 2019.

