Cosa vuol dire quando lo Stato islamico attacca una prigione in Siria

Un preambolo che parte da dieci anni fa per arrivare a una notizia di due notti fa in Siria, ma si capirà il perché. Nell’estate 2012 in Iraq l’allora capo dello Stato islamico, Abu Bakr al Baghdadi, lanciò una campagna grandiosa per risollevare le sorti del gruppo che comandava – che ancora non si era ripreso dalla crisi profonda del 2010. La campagna si chiamava “Rompere i muri” e consisteva in una serie di attacchi organizzati alle prigioni irachene per liberare i “fratelli” detenuti. La campagna aveva un doppio scopo: andarsi a riprendere i combattenti permetteva allo Stato islamico di riempire i vuoti nei suoi ranghi con persone esperte e motivate e questo era un bene, perché le reclute erano poche e acerbe, e inoltre dava un senso di sicurezza agli uomini di Baghdadi, perché lo Stato islamico non abbandonava i condannati nelle celle, li andava a liberare appena le condizioni lo permettevano. La campagna coincise con l’ascesa dello Stato islamico e culminò nel luglio 2013 con un assalto di grandi proporzioni alla prigione di Abu Ghraib, resa famosa quasi dieci anni prima dallo scandalo delle foto delle torture americane – ma ormai non c’erano più soldati americani da tempo in quella regione. Lo Stato islamico assaltò la prigione con due autobomba e una squadra mortai, liberò in massa i detenuti e filmò tutto per uno di quei video di propaganda che in quegli anni attiravano nuove reclute da tutto il mondo.

