L'occidente ancora sveglio

La sentenza che ieri a Coblenza, in Germania, ha condannato all’ergastolo un colonnello dell’intelligence siriana per cinquantotto casi di omicidio, torture e stupro contro prigionieri politici detenuti in una prigione della Siria è importante per molti motivi. La novità assoluta è che stabilisce un principio di giurisdizione universale dei tribunali tedeschi, che possono processare e condannare un imputato per crimini contro l’umanità a prescindere dal luogo dove sono stati commessi questi crimini. Il giudice tedesco nel caso specifico trova intollerabile che un ufficiale delle famigerate mukhabarat siriane (le agenzie d’intelligence, che agiscono come manovalanza fidata nella repressione del dissenso popolare contro il dittatore Bashar el Assad) che è responsabile di violenze efferate contro i detenuti possa ritenersi al di sopra della legge e immune soltanto perché si è spostato dalla Siria alla Germania. Ma il principio generale vale per i crimini contro l’umanità commessi ovunque. In campo legale è una svolta storica. Le autorità tedesche non sono andate a cercare l’uomo, Anwar Raslan, ma hanno agito perché l’ufficiale aveva lasciato la Siria e si era spostato in Germania come rifugiato approfittando della politica dell’accoglienza decisa nel 2015 dall’allora cancelliera Angela Merkel. E’ stato riconosciuto da una delle sue vittime, un avvocato siriano che come lui ha trovato rifugio in Germania. Da lì l’arresto e il processo.

