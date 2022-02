Cosa sappiamo dell'operazione delle forze speciali americane in Siria

La tv satellitare al Jazeera cita fonti dell’opposizione siriana per sostenere che questa notte c’è stato un raid delle forze speciali americane contro il leader dello Stato islamico, Abu Ibrahim al Qurashi, che nel 2019 ha rimpiazzato il precedente leader Abu Bakr al Baghdadi. Non si sa se i soldati americani sono riusciti davvero a trovare il capo del gruppo terroristico. Secondo il Wall Street Journal il presidente americano, Joe Biden, parlerà dell’operazione nella mattinata americana.

Questa notte fra l’una e le tre ora locale squadre delle forze speciali americane sono scese da elicotteri nel villaggio di Atmeh, in Siria, a pochissima distanza dal confine con la Turchia, e hanno circondato una casa – dice al Foglio una fonte che in questo momento si trova a Atmeh. Tra gli americani e le persone dentro alla casa c’è stata una sparatoria durata almeno un’ora e almeno una persona si sarebbe fatta saltare in aria con una cintura esplosiva per non farsi catturare. Questa mattina prima dell’alba i soccorritori hanno trovato tredici corpi dentro e attorno alla casa. Tra i morti ci sono anche sei bambini, che secondo le fonti locali appartengono alla stessa famiglia.

In questi anni ci sono stati molti bombardamenti mirati contro leader terroristi in Siria, ma le operazioni con soldati a terra sono state più rare perché sono più rischiose. A occuparsene nel settore Siria e Iraq sono gli uomini della Delta Force, mentre agli operatori dei Navy Seals erano affidate le operazioni in Afghanistan e Yemen.

Il possibile bersaglio era Abu Ibrahim al Qurashi (vero nome: Amir Mohammed Abdul Rahman al Mawli al Salbi), che ha preso il posto di Abu Bakr al Baghdadi, che si uccise nell’ottobre 2019 durante un raid delle forze speciali americane in un villaggio siriano a dieci chilometri dalla casa dell’operazione di questa notte. Iracheno, catturato nel 2008 e poi liberato nel 2009 a Mosul, Abu Ibrahim per molto tempo ha avuto l’incarico di consulente teologico nell’organizzazione. Fu lui a dichiarare che la schiavitù sessuale delle donne yazide era legittima dal punto di vista religioso, contro alcuni pareri contrari. Le yazide furono sequestrate in massa e ridotte in schiavitù a partire dall’agosto 2014 e per anni furono vendute e scambiate come oggetti dentro al territorio controllato dallo Stato islamico.

L’operazione americana arriva due settimane dopo il raid dello Stato islamico per liberare centinaia di prigionieri dalla prigione di al Hasaka, all’altro capo del paese. Il raid è l’operazione più ambiziosa lanciata dal gruppo terrorista negli ultimi tre anni in Siria e senza dubbio è stato autorizzato di persona da Abu Ibrahim. Forse questo movimento ha esposto di più lui e i suoi comandanti all’intelligence americana, che non ha mai smesso di dare loro la caccia.