Stimoli sì vax: la Bulgaria s'affida alla virologa Radka Argirova

A fine settembre, Radka Argirova è andata in televisione a dire quello che tutta la Bulgaria sapeva, ma che nessuno aveva la voglia o il coraggio di dire, soprattutto davanti alle telecamere: “Da quello che so, la maggior parte delle persone che sembrano vaccinate ma sono ricoverate in ospedale è riuscita ad acquisire la documentazione in un modo o nell’altro”. La virologa parla di certificati vaccinali falsi, per i quali la nazione sembrava avere un tasso di vaccinazione sufficientemente alto, ma in realtà era la meno immunizzata d’Europa. Quando ormai sui social giravano certificati di vaccinazione farlocchi a duecento o trecento euro, molti medici ne negavano ancora l’esistenza e in tanti si precipitarono a smentire la Argirova. Da settembre però sono cambiate alcune cose in Bulgaria, la percentuale dei vaccinati continua a essere molto bassa, poco sopra al 32 per cento, ma c’è un nuovo governo, formato da una coalizione di quattro partiti, il primo, quello del premier, Kiril Petkov, è stato fondato quest’anno con il nome “Continuiamo il cambiamento” con la missione di scuotere la Bulgaria, stravolgerla. In un’intervista a Politico, Petkov che è un economista e ha studiato a Harvard, ha promesso che i vaccini saranno al centro del rilancio della Bulgaria e a condurre la ricostruzione ci sarà proprio lei, Radka Argirova: Petkov ha detto di volerla rendere la Anthony Fauci di Sofia.

