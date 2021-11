La cortina del nichilismo nell'Europa dell'est 

Tutto è molto confuso sotto il cielo numinoso della pandemia, tutto provvisorio, dati sperimentali, tentativi, correzioni, terze dosi o richiami, statistiche di ricoverati e morti, vaccinati e non, dubbi, paure, certezze immacolate, dati e opinioni in permanente confronto e scontro tra scale e orizzonti diversi, e non potrebbe essere altrimenti. Oggi va meno male al sud che al nord, in Europa, meglio a occidente con italiani, iberici, anglo-francesi che nel centro austro-tedesco, belga, olandese e nell’est dai Balcani, compresa l’appendice greca, all’Ungheria alla Polonia alla Romania alla Bulgaria, fino alla Russia. Domani possono arrivare sorprese, rovesciamenti di fronte. Il Regno Unito sembrava incastrato di nuovo, ora si sente liberato e sulla retta via.

