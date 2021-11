A Padova mascherine obbligatorie in centro storico: "Il rischio è la serrata”. Parla il sindaco

Obbligo di mascherine nelle vie del centro storico di Padova ventiquattro ore su ventiquattro, da venerdì 26 novembre al 31 dicembre, con sanzioni per i trasgressori: ha annunciato un’ordinanza ad hoc il sindaco Sergio Giordani, per cercare di arginare la diffusione del virus (stessa cosa anche a Milano dal fine settimana), mentre il prefetto Raffaele Grassi ha deciso di chiudere il centro storico della città alle manifestazioni no green pass. E insomma Giordani, già imprenditore e dirigente sportivo, racconta al Foglio che non soltanto “nessuno ha protestato, anzi molti commercianti mi hanno ringraziato: nel giro di un mese i contagi sono quintuplicati, nonostante Padova possa contare il novanta per cento di cittadini vaccinati. Quindi avendo io la responsabilità della salute dei miei concittadini ho preso questa decisione per arginare preventivamente eventuali danni. Danni non soltanto fisici ma anche economici: qui nessuno vuole chiudere, tutti farebbero qualsiasi cosa pur di evitare l’incubo di un altro lockdown”.

