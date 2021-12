Contrattazione: lezioni da Starbucks

Starbucks, il gigante americano dei coffee bar con 30 mila punti vendita nel mondo, 330 mila dipendenti, 23,5 miliardi di fatturato e 930 milioni di utile, è in agitazione dai piani bassi a quelli alti. I primi con un’iniziativa che parte da Buffalo nello stato di New York decidono oggi se costituire un sindacato interno, farsi rappresentare dalla vecchia Afl-Cio cui i dipendenti di bar e pub sono formalmente affiliati, o continuare ad affidarsi a relazioni e contratti personali. Ai piani alti il ceo Kevin Johnson, che ha scritto ai dipendenti una lettera per invitarli a non costituire un sindacato – pur lasciando libertà di scelta – proprio mentre si tengono le prime consultazioni in 19 Starbucks che potrebbero preludere ad altri 80, sotto la supervisione del National labor relations board, l’agenzia governativa del diritto del lavoro.

