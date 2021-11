La mania sindacale arriva da Starbucks. Non è detto che funzioni

L’adesione (o persino l’esistenza stessa) delle union è parsa a molti degli americani come una cosa superflua, una cosa da socialisti, da europei. Ora i lavoratori di tre punti vendita della catena, tutti concentrati nell’area di Buffalo, nello stato di New York hanno deciso votare per istituire un sindacato. Cosa può cambiare?

Sale ancora, e non si ferma, la voglia di sindacato e scioperi, negli Stati Uniti. Dopo il referendum (fallito) dei lavoratori del magazzino Amazon di Bessemer, in Alabama e dopo lo strikeoctober che ha portato migliaia di lavoratori a incrociare le braccia, ora tocca ai baristi di Starbucks. O meglio ai lavoratori di tre punti vendita della catena, tutti concentrati nell’area di Buffalo, nello stato di New York. Lì, infatti, si è iniziato a votare per istituire un sindacato. Lo spoglio avverrà dopo l’8 dicembre e se dovesse vincere il sì in almeno uno dei negozi, il sindacato potrebbe entrare, per la prima volta, nella catena di caffetterie. Se succedesse sarebbe un punto di svolta notevole. Non tanto per Starbucks, quanto perché la vittoria del sì potrebbe essere un efficace barometro delle tendenze della politica americana.