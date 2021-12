“Si può scioperare e dialogare”. La Cgil mette in difficoltà il Pd

Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dalla Uil è stato una brutta sorpresa non solo per il governo ma anche per il Pd, che del governo è parte fondamentale, e dei sindacati – della Cgil in particolare – interlocutore privilegiato. Nelle scorse settimane, subito dopo l'incontro tempestoso con il titolare del Mef Daniele Franco e la conseguente rottura, i sindacalisti di Corso Italia avevano fatto il giro delle sette chiese a tutti i livelli, dal segretario Enrico Letta ad Andrea Orlando passando per Antonio Misiani (e anche con Leu, da Roberto Speranza a Pier Luigi Bersani). per spiegare quanto fosse importante ricucire i rapporto tra governo e sindacati. I dirigenti del Pd, a loro volta, si erano spesi con il premier perché riconvocasse le confederazioni offrendo la pace. E per pace si intendeva qualcosa di concreto da riportare a casa dalla trattativa. Alla fine la mediazione aveva funzionato, Draghi aveva richiamato a Palazzo Chigi Cgil, Cisl e Uil, offrendo loro alcune aggiunte non di poco peso, come la decontribuzione (ufficialmente una tantum per il 2022, ma si sa come vanno queste cose, una volta che ci sono è impossibile sopprimerle) e l’impegno a eliminare gli sgravi fiscali oltre i 75 mila euro. Provvedimento, quest’ultimo, poi saltato e rimediato in qualche modo.

