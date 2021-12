I sindacati minacciano scioperi contro il taglio delle tasse. Davvero?

Il taglio dell’Irpef da 7 miliardi favorirebbe i ricchi. Ma le fasce più povere già praticamente non pagano l'addizionale, è il ceto medio che subisce il carico maggiore ed è a loro che la riforma si rivolge

Evidentemente il ministro dell’Economia Daniele Franco, durante il colloquio, non è stato persuasivo. Cgil, Cisl e Uil confermano il loro giudizio negativo sulla riforma fiscale e non escludono uno sciopero generale contro il taglio dell’Irpef da 7 miliardi perché favorisce i ricchi: “Un Robin Hood al contrario, non si dà nulla ai poveri”, ha dichiarato il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri. Naturalmente i sindacati hanno la libertà di desiderare un’allocazione diversa della riduzione fiscale, oltre alla piena legittimità di perseguire le forme di mobilitazione che ritiene più efficaci, sciopero generale incluso. Ma va fatta un po’ di chiarezza.