Come cambiano aliquote e tasse con la riforma fiscale

Non è una rivoluzione fiscale, di quelle tante volte annunciate, ma un primo passo di una riforma fiscale. D’altronde, con il budget da 8 miliardi stanziato dal governo nella legge di Bilancio non si poteva fare molto di più. A una riduzione delle tasse a favore delle imprese, a cui è destinato solo 1 miliardo per l’abolizione dell’Irap su autonomi e persone fisiche, le forze di maggioranza hanno preferito un intervento sull’Irpef concentrando lì la quasi totalità delle risorse. Ovviamente, con 7 miliardi i margini per riformare l’imposta sui redditi sono molto ridotti (per fare un paragone, il “bonus 80 euro” costava circa 10 miliardi). L’intesa prevista dalle forze di maggioranza prevede una riduzione degli scaglioni, da 4 a 5, e un taglio delle aliquote centrali. Così la fascia più bassa, fino a 15 mila euro, rimane invariata al 23 per cento; quella da 15 a 28 mila scende dal 27 al 25 per cento; quella da 28 a 50 mila euro scende dal 38 al 35 per cento; oltre i 50 mila si passa direttamente al 43 per cento per l’abolizione dell’aliquota del 41 per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE