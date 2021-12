Lo sciopero generale rompe l'unità nel sindacato

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Lo sciopero generale che nessuno capisce bene, proclamato per il 16 dicembre. Oggi provano a spiegarlo i promotori Cgil e Uil. Il sindacato di Pierpaolo Bombardieri ci mette un carico maggiore di drammaticità. La Cgil si tiene su un aggettivo non proprio da rivoluzionari e definisce la manovra contro cui si sciopera come “insoddisfacente”. In ogni caso stasera daranno qualche elemento in più in conferenza stampa per far capire come è nata la scelta di ricorrere alla massima mobilitazione possibile di fronte a scelte di politica economica non così fortemente punitive o carenti per i lavoratori. E lo contesta nuovamente la Cisl, anche nelle iniziative locali, dopo che il segretario Luigi Sbarra e gli altri dirigenti hanno parlato di mobilitazione “che va al di là del merito e del confronto”.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Per Patrick Zaki finisce la tortura più terribile, viene finalmente scarcerato, anche se non liberato dai carichi giudiziari. Questa decisione finalmente umana e ragionevole da parte del tribunale del Cairo arriva dopo sofferenze, tormenti, inflitti senza una minima ragione. La liberazione può essere anche effetto delle indagini sulla morte di Giulio Regeni, con l’accertamento del ruolo dei servizi segreti egiziani, in competizione tra loro e in cerca di risultati da usare per rafforzarsi nel rapporto con il presidente Al Sisi. Patacche che hanno portato a morte e torture e che hanno messo in difficoltà l’Egitto nelle relazioni internazionali.

Fatto #2

Dove è stata rintracciata Omicron in Italia. Questi, assieme ai contagi dovuta a Delta e Delta Plus, sono i casi per i quali il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, parla di epidemia in espansione. In Uk si cancellano i progetti di assunzione nei locali pubblici, perché Omicron blocca tutto e in Austria i vaccinati escono e i non vaccinati restano in lockdown.

Fatto #3

Oggi l’incontro al massimo livello sull’Ucraina, mentre l’Ue parla di nuove sanzioni.

Oggi in pillole