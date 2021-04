Realpolitik al Cairo, prima di tutto capire di cosa parliamo

Come dopo l’omicidio di Giulio Regeni, c’è un grande equivoco anche adesso sulla realpolitik e il caso dello studente egiziano Patrick Zaki. Qualcuno dice che all’Italia non conviene prendere posizione e insistere sulla liberazione di Zaki dopo quattordici mesi di detenzione preventiva per non rovinare le relazioni con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Le ragioni più grandi della geopolitica, dice qualcuno, dovrebbero prevalere su questi casi singoli, ci sono interessi troppo più grandi da tenere in considerazione. E’ un fraintendimento pericoloso della politica internazionale e chi lo propone dimostra di non sapere come funziona. A livello internazionale tutti gli stati osservano il grado di forza e di credibilità degli altri stati e si regolano di conseguenza. E’ uno status che si aggiorna di continuo a seconda di come i governi agiscono e delle decisioni che prendono.

