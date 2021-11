Israele chiede di “non cedere al ricatto dell'Iran”

I leader israeliani in questi giorni sono molto espliciti, senza arrivare al punto di litigare in pubblico con l’Amministrazione Biden: per ora c'è una spaccatura discreta

Israele teme che questi negoziati di Vienna tra la comunità internazionale e l’Iran porteranno a un accordo debole, che danneggerà in modo catastrofico la sicurezza nazionale israeliana e quella di altri stati del medio oriente nell’indifferenza della comunità internazionale. Per questo parla sempre di più di un piano militare alternativo ai negoziati, per distruggere i siti atomici e anche la leadership dell’Iran. Il rischio degli incontri di Vienna, scrive Ron Ben-Yishai – uno dei più quotati analisti militari israeliani, sul giornale Yediot Ahronot – è che alla fine del negoziato gli iraniani otterranno l’eliminazione delle sanzioni internazionali e godranno di un flusso sbloccato di miliardi di dollari e in cambio non fermeranno davvero il loro programma atomico. Con le nuove entrate di denaro rafforzeranno tutto il settore che si occupa di nucleare e finanzieranno la loro politica estera aggressiva, fatta di milizie straniere che interferiscono e combattono in tutta la regione. Sul medio termine saranno sempre a un passo dalla bomba nucleare, perché avranno il materiale che serve e i tecnici capaci di assemblarlo in poco tempo. Il tutto senza che gli Stati Uniti, guidati dall’Amministrazione Biden e ormai concentrati con massima priorità su Cina e Russia, si preoccupino più di tanto – come hanno fatto quando hanno consegnato ai talebani l’Afghanistan.