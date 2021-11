La credibilità di Berlino sul gas

Due settimane fa la Germania ha sospeso la procedura per la certificazione del gasdotto russo Nord Stream 2. Si è trattato di una mossa formale – deve essere istituita la società sussidiaria che gestirà il tratto di gasdotto in territorio tedesco – ma sembrava una battuta d’arresto opportuna nel momento in cui l’intelligence americana avvertiva gli europei dell’arrivo di truppe russe lungo il confine con l’Ucraina. La Germania invece non ha alcuna intenzione di bloccare il gasdotto: non sarebbe neppure economicamente opportuno arrivati a questo punto. Ma non ha neppure intenzione di rendere le cose complicate per Mosca che con il Nord Stream 2 ha tra le mani un’arma da usare contro Kiev. La testata americana Axios ha rivelato che il governo tedesco ha chiesto ai membri del Congresso americano di non sanzionare il gasdotto. La tesi tedesca è: americani, se sanzionerete il Nord Stream 2 la credibilità degli Stati Uniti si “indebolirà” e “alla fine verrà danneggiata l’unità transatlantica”.

