Negli Stati Uniti l'ultima guerra culturale si consuma tra i banchi di scuola

L’ultimo post che Glenn Youngkin ha condiviso sul suo sito prima di vincere l’elezione per diventare governatore della Virginia era un elenco di 15 presunte “bugie” raccontate dal suo avversario, il democratico Terry McAuliffe. Youngkin, nuovo governatore repubblicano di uno stato storicamente democratico, presentava le sue confutazioni focalizzate principalmente su una promessa fondamentale della sua campagna elettorale: far sì che i “genitori contino” nelle decisioni educative che riguardano i loro figli. Alcuni hanno liquidato questa strategia – che comprende discussioni meno controverse, come aumentare il salario degli insegnanti e proteggere la libertà di parola, e proclami per vietare la Critical Race Theory (la teoria che sostiene che gli Stati Uniti sono intrinsicamente razzisti) – come puramente simbolica. Barack Obama l’ha definita “fake outrage”, un’offesa falsa, fatta soltanto per aumentare gli ascolti; i commentatori hanno insistito sul fatto che questa rabbia fosse “insincera”, fosse un’“assurdità isterica” ​​e una “guerra culturale creata ad arte”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE