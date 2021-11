Anche i liberal della Virginia l'hanno capito: l'aborto non decide più le elezioni

Roma. Anche tra i democratici della Virginia, man mano che trascorrono i giorni dalla dolorosa sconfitta alle elezioni per la guida dello stato, ci si è ormai convinti che aver puntato tutto sui temi pro choice, agitando lo spettro dell’avvento al potere degli antiabortisti, non ha pagato. Da quando il Texas ha varato l’Heartbeat Act, la legge che vieta l’aborto non appena è rilevato il battito cardiaco del feto, cioè a partire dalla sesta settimana di gravidanza, il governatore Terry McAuliffe ha investito ogni energia, in comizi e spot, nell’avvertire l’elettorato che se avesse vinto il suo avversario, il repubblicano “moderatamente” trumpiano Glenn Youngkin, la legge texana sarebbe stata subito importata in Virginia. Youngkin “ha un’agenda di estrema destra” sull’aborto, assicurava uno spot trasmesso per giorni a tutte le ore e costato ben 92 mila dollari alla campagna dem. Il cinquanta per cento della pubblicità di McAuliffe era concentrato sul tema aborto. Era quello, insomma, il terreno della battaglia, l’arma del ko da sfruttare per mettere a terra Youngkin. I democratici erano convinti che bastasse agitare lo spauracchio dell’aborto vietato per assicurarsi la vittoria e una comoda rielezione del governatore uscente. Non avevano probabilmente letto un ampio studio della Notre Dame University, ripreso nei giorni scorsi dall’intellettuale conservatore David French, riassumibile in una constatazione: gli americani sono contro l’aborto.

