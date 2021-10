Il rischio sano della linea dura con Varsavia

Un pezzo alla volta, gli europei tentano di colpire la Polonia. L’Encj, la Rete europea dei consigli di giustizia, ha approvato l’espulsione del Consiglio nazionale della magistratura polacco, Krs. L’Encj ritiene che il Consiglio della magistratura polacco non salvaguardi più l’indipendenza della magistratura, non la difenda e non essendo più un garante mette in pericolo la stessa attività dei giudici. Mercoledì la Corte di giustizia dell’Unione europea ha inflitto alla Polonia una multa senza precedenti: un milione di euro al giorno, per non aver sospeso l’applicazione delle norme nazionali sulla Camera disciplinare della Corte suprema. L’Ue in tutte le sue emanazioni non si fida più di Varsavia e a questo punto non crede più a un passo indietro da parte del governo polacco. Non crede più che con il dialogo la situazione possa cambiare. Il PiS, il partito che ha la maggioranza nel governo polacco, e i suoi alleati hanno dimostrato di non avere a cuore i princìpi europei, di non essere interessati allo stato di diritto e di concepire l’Ue soltanto come un bancomat.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE