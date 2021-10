L'imbroglio della Polonia sulla giustizia

Da Varsavia l’Unione europea continua a sembrare sdentata. Il governo non ha molta paura delle ritorsioni che possono arrivare da Bruxelles per lo scontro sullo stato di diritto, e dopo la sessione del Consiglio europeo di giovedì, quando la cancelliera Angela Merkel è riuscita a frenare la Commissione e anche i capi di stato e di governo più agguerriti che chiedevano azioni immediate contro la Polonia, è ancora più convinto che l’Ue non morderà. Anzi, il premier polacco Mateusz Morawiecki si sente più tranquillo a Bruxelles che a Varsavia. Teme più i suoi alleati di governo che i suoi rivali europei.

