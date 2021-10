Tra la Polonia e l'Ue va sempre peggio

Il premier polacco Mateusz Morawiecki è arrivato a Strasburgo per inasprire ancora di più, se possibile, lo scontro con l’Unione europea. Ha accusato le istituzioni dell’Ue, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in aula, di voler creare un superstato europeo al quale nessuno tra i paesi membri ha mai dato il suo consenso. Ha flirtato con il concetto bislacco di europeismo che coltivano tanti sovranisti: noi vogliamo stare nell’Ue, ma è quest’Ue che non va bene, dobbiamo cambiarla. Ha ribadito che non c’è nulla di illecito nel dichiarare il primato del diritto nazionale su quello europeo e che Bruxelles è sempre pronta ad attaccare la Polonia mentre si mostra blanda verso altre nazioni. “La legge più alta dentro all’Ue è la Costituzione di un paese”, ha sentenziato Morawiecki, il cui intervento è andato ben oltre gli orari fissati per gli interventi. Prima di lui aveva parlato von der Leyen che aveva fatto riferimento alla storia di Varsavia, al suo amore per la democrazia e alla sua lotta contro la dittatura comunista. “Questo è ciò che l’Europa rappresenta e la recente sentenza della Corte costituzionale polacca ne mette molto in discussione”, ha detto von der Leyen a Morawiecki. Il problema è che la Commissione sa di avere poche risorse, che il meccanismo sullo stato di diritto per bloccare i fondi è complesso da utilizzare. Ma von der Leyen ha fissato un punto: una delle condizioni per sbloccare il piano di Recovery di Varsavia, che ancora deve essere approvato, sarà il ripristino dell’indipendenza della giustizia.

