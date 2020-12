Il veto dei polacchi sul Recovery ha un punto debole: i soldi

Il patto magiaro-polacco contro lo stato di diritto ha mostrato una prima crepa giovedì, sollevando la speranza di una svolta al Consiglio europeo della prossima settimana per sbloccare il bilancio 2021-27 dell’Ue e il Recovery fund. Mentre a Bruxelles si stava lavorando a un Recovery fund a 25 perché non c’erano segnali positivi da Ungheria e Polonia, a Varsavia il vicepremier polacco, Jaroslaw Gowin, ha detto che “un buon compromesso” è nell’interesse di tutti e che il suo paese non poteva permettersi di perdere miliardi a causa dello stallo sul pacchetto di bilancio europeo.

