Che cosa sta succedendo tra la Polonia e l'Ue, spiegato in meno di 5 minuti

Una sentenza che non ha precedenti, l'escalation sullo stato di diritto, l'arma del Recovery, il rischio Polexit. Tutto quello che c'è da sapere, in breve

In una sentenza che non ha precedenti nell'Unione europea, i giudici di Varsavia hanno stabilito che gli articoli 1 e 19 del trattato sono incompatibili con la Costituzione della Polonia. Che cosa sta succedendo tra Polonia e Ue? Il primo ministro di Varsavia Mateusz Morawiecki ha scelto la via dello scontro di fronte al rischio di vedersi bloccare decine di miliardi di euro di aiuti comunitari per le continue violazioni allo stato di diritto. Qual è il vero rischio di una Polexit? E queli armi ha a disposizine Bruxelles? Ve lo spieghiamo in questo video, in meno di cinque minuti.