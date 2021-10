La rotta bielorussa dei migranti crea problemi fino a Berlino

Il ministero dell’Interno tedesco ha diffuso i dati sugli ultimi ingressi illegali nel paese. Negli ultimi mesi 6.162 migranti provenienti dalla Bielorussia sono entrati in Germania: 474 in agosto, 1.903 a settembre, 3.785 a ottobre. Non si tratta di cittadini bielorussi, ma di migranti che da paesi del medio oriente cercano di entrare nell’Ue attraverso la Bielorussia.

