La Bielorussia chiusa in casa non può più usare i social contro Lukashenka

Se usi Telegram sei estremista. Il dittatore di Minsk e la nuova legge per togliere ai cittadini l'ultimo spazio di dissenso rimasto

Andrei Zelstar era bielorusso e lavorava per la Epam Systems, una società che ha sede negli Stati Uniti e che si occupa di tecnologia. Zelstar era nel suo appartamento di Minsk quando gli uomini dei servizi segreti bielorussi, gli sgherri del Kgb, i più feroci a portare avanti la repressione di Lukashenka, hanno fatto irruzione nel suo appartamento. Zelstar è stato ucciso e anche un agente dei servizi è morto. Dell’irruzione è stato diffuso un video, con l’intenzione di dare la colpa a Zelstar, un attivista per la democrazia nel paese in cui Lukashenka ormai governa senza legittimità da più di un anno. Dopo la notizia della sua morte e soprattutto dopo la diffusione del video, la reazione dei bielorussi fu fortissima e si sfogarono contro il dittatore nell’unico posto di libertà che era rimasto: i social.