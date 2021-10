L'Ue cede al PiS: l'eredità ingombrante di Merkel

Al suo ultimo Consiglio europeo, Angela Merkel ha giustificato il nazionalismo politico e giuridico del governo di Mateusz Morawiecki in Polonia contro il trattato dell’Unione europea, stoppando una risposta rapida ed efficace da parte della Commissione di Ursula von der Leyen alla sfida lanciata da Varsavia allo stato di diritto. “E’ necessario uscire da questa spirale”, ma “le discussioni politiche e il rispetto sono importanti per risolvere queste questioni difficili”, ha detto la cancelliera tedesca: “C’è volontà di creare dialogo”. Il presidente francese, Emmanuel Macron, le ha dato man forte, dicendosi “ottimista” sulla possibilità di un compromesso. Morawiecki ha incontrato von der Leyen al termine del Consiglio europeo. Malgrado le dure parole usate da alcuni leader come il premier olandese, Mark Rutte, diversi osservatori sono convinti che la Commissione tornerà al “business as usual” con la Polonia, dando rapidamente il via libera al piano di Recovery di Morawiecki anche senza garanzie effettive sull’indipendenza della giustizia e la primazia del diritto dell’Ue. “E’ importante che queste discussioni permettano di smentire ogni teoria del complotto: non vogliamo fare qualcosa contro uno stato membro”, ha detto Merkel.

