Il corrispondente a Bruxelles di Libé: "A Parigi un governo a guida Spd non è una buona notizia"

Jean Quatremer prova a decifrare il significato del voto in Germania per l'Eliseo. Per Macron il governo "semaforo" sarebbe una pessima notizia, mentre la presenza della Cdu in maggioranza garantirebbe all'asse franco-tedesco continuità con l'èra Merkel

La nostra chiacchierata sulle elezioni tedesche con Jean Quatremer, storico corrispondente a Bruxelles di Libération e fine conoscitore delle istituzioni europee, inizia con un flashback che ci riporta al settembre 2017, poco prima del voto per il rinnovo del Bundestag. “All’epoca, Macron, fresco vincitore delle presidenziali francesi, pronunciò il suo grande discorso sull’Europa con la speranza di incidere sul risultato delle elezioni in Germania. Il programma della coalizione era stato redatto da Martin Schulz, allora presidente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), e nella sua parte europea era ispirato al discorso di Macron. Ma quando Schulz ha lasciato le redini del partito nel febbraio 2018, e Olaf Scholz ha preso il suo posto, la parte europea non è stata più applicata”, dice al Foglio Quatremer, secondo cui la coalizione che, con tutta probabilità, andrà a guidare la Germania (Spd, socialdemocratici, Fdp, liberali, e Grünen, verdi), non è un’ottima notizia per l’attuale inquilino dell’Eliseo.