Una setta trumpiana

Michael James Lindell, 60 anni, conosciuto come My Pillow Guy, che tradurremo con “Mister Cuscino” (ha fatto i soldi con l’arredamento da camera da letto) è uno che in Trump e nel suo modello ha sempre creduto. Anzi. Origini nel Minnesota profondo e trascorsi da scommettitore seriale, reduce da una lunga dipendenza da crack, Mike Lindell è un prototipo del post trumpismo e l’incarnazione dei guasti, ma anche della mutazione, che il quadriennio di Trump alla Casa Bianca ha innestato nel tessuto sociale americano. Lindell è diventato un ultrà del presidente, ricevendone in cambio segni di benevolenza e qualche incarico minore. Quando nel 2020 le elezioni sono andate male, lui, che nel frattempo aveva stretto una collaborazione con Steve Bannon e aveva trovato il modo di farsi dichiarare persona non grata perfino da Fox News, imbarazzata dai suoi monologhi complottisti (Twitter ha bloccato a vita tutti i suoi account), ha cominciato a muoversi in proprio, investendo quattrini per propagandare la tesi della frode nel voto che ha eletto Joe Biden presidente. I suoi strumenti sono una serie di documentari psuedoscientifici, un social network battezzato “Frank”, apparizioni televisive scapestrate, e il minaccioso annuncio di correre per la poltrona di governatore del Minnesota nel 2022.

