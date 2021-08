Un conduttore di Fox News alla corte di Orbán

Tucker Carlson, anchorman di Fox News, è a Budapest per tutta la settimana: conduce dalla capitale ungherese la sua trasmissione che si è distinta nell’emittente americana murdochiana per la sua aggressività. Nel megafono del trumpismo che è Fox News, Carlson è l’animatore della campagna contro la vaccinazione e contro l’allarmismo sul Covid-19, lui trova i modi più beceri per attaccare i democratici, fa monologhi contro gli immigrati, pensa che le elezioni di novembre siano state rubate da Joe Biden. Non sconvolge quindi che abbia deciso di andare alla corte di Viktor Orbán, il premier dell’Ungheria in guerra con l’Ue, con un nemico immaginario per ogni occasione, che siano i migranti o la comunità lgbt. Come Carlson fa campagna contro i vaccini ma poi per entrare negli studi di Fox News deve dimostrare di essere vaccinato, così Orbán attacca l’Ue ma prende i suoi soldi.

