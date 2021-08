Dove sei finita, America?

Nella politica estera, gli sforzi riparatori della nuova Amministrazione di Joe Biden – l’Amministrazione post Caligola – rischiano di ridursi a questo: la posizione degli Stati Uniti nel mondo deve essere restaurata, ma non troppo. A volte, quando le persone parlano di tutti i danni cui Biden deve trovare un rimedio, consigliano di tornare al punto zero. Ma zero significa zero, e date le terrificanti condizioni economico-sociali che stiamo vivendo nessuno può proporre zero, ovvero un ritorno al 2016, come il vero obiettivo della propria agenda domestica. Nella politica economica e sociale dobbiamo essere ambiziosi, monumentali, trasformativi e dobbiamo tradurre l’umanità che professiamo in leggi, programmi e istituzioni; dobbiamo assistere e persino salvare i milioni di deboli e feriti che ci sono tra di noi.

