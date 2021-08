Budapest censura Fox News

Tucker Carlson in Ungheria non esisterebbe. Un conduttore televisivo così feroce e implacabile nei confronti del governo nel paese di Viktor Orbán avrebbe già da tempo dovuto rinunciare alla sua carriera. Tucker Carlson era Tucker Carlson ai tempi di Donald Trump, in linea con le idee dell’ex presidente, ma continua a esserlo anche adesso che alla Casa Bianca c’è Joe Biden. E se questo è scontato in America, non lo è a Budapest. Eppure il volto più celebre di Fox News si è trovato molto bene in Ungheria. Si è fatto portare al confine con la Serbia per ammirarne l’ordine e la pulizia, non come quello con il Messico “sporco e caotico”. Non ha perso occasione per confrontare le politiche di Orbán e quelle di Biden e ha detto che l’ungherese gli piace soprattutto perché è odiato dalle “persone giuste”. Carlson era in Ungheria per partecipare a un festival organizzato dal Mathias Corvinus Collegium (Mcc) per spiegare ai rampolli dell’élite illiberale in Ungheria la sua visione del mondo che coincide in molto, ma non in tutto, con quella del premier.

