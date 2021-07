Il Labour è in confusione

Con tutta probabilità, l’introduzione del passaporto vaccinale come requisito per accedere ai luoghi affollati non ci sarà. Soltanto qualche giorno fa, il premier Boris Johnson aveva detto che sì, un pass vaccinale era necessario, aveva parlato delle discoteche e della necessità di introdurlo a settembre. Aveva anche accompagnato l’annuncio con un bel commento: per rigustarci la normalità dobbiamo comprendere che occorre fare uno sforzo di responsabilità ulteriore. Ma la proposta ha scatenato una rivolta dentro al Partito conservatore: molti accusano Johnson non soltanto di non aver garantito la “freedom” che aveva promesso ma di aver violato la promessa libertaria su cui si fonda il suo mandato, su un tema come quello dei documenti d’identità che come si sa è per gli anglosassoni una questione culturale piuttosto preminente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE