C'è una rivolta contro Boris Johnson: hai tradito la libertà, vattene

C’è una rivolta nel Regno Unito contro il premier Boris Johnson che aveva promesso libertà e invece ha messo il requisito del pass vaccinale per andare a ballare; che aveva detto “o apriamo adesso o non lo faremo più” e invece ha mezzo paese in autoisolamento; che è figlio di una tradizione conservatrice liberale solida e ora invece mette la tassa sul sale, ingerenza assoluta dello stato nella vita privata dei cittadini. “Fino” è l’acronimo utilizzato per attaccare Johnson, “freedom in name only”, hai detto libertà e metti obblighi: vattene. Alcuni temono che sorga a destra dei Tory un partito anti lockdown che finisca per rosicchiare consensi come fecero gli indipendentisti dell’Ukip nel decennio scorso, per altre ragioni a partire dalla Brexit. Questo movimento metterebbe insieme quelli che pensano che il thatcherian-churchilliano Johnson abbia tradito la causa della libertà. “I non vaccinati si troveranno le proprie libertà limitate in modi che soltanto poco tempo fa sarebbero stati inimmaginabili”, ha scritto Fraser Nelson, direttore dello Spectator, magazine conservatore che ha messo in copertina Boris Johnson vestito da Mary Poppins, “Nanny Boris”, il premier è diventato paternalista, ingombrante, vuole dire agli inglesi come mangiare, pensare, vivere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE