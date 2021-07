La Siberia brucia. E nelle battaglie climatiche il Cremlino vede nuove opportunità

La Jacuzia, la regione più fredda della Russia, ha perso 2,5 milioni di ettari di foreste dall’inizio della stagione estiva a causa degli incendi che hanno colpito alcune zone della Siberia. E’ una situazione molto allarmante che dà la misura anche di come la situazione climatica stia cambiando e, per la seconda estate consecutiva, chi ha potuto ha lasciato la regione e chi ha voluto è rimasto per cercare di spegnere il fuoco. Secondo il Guardian, il fumo tossico che gli incendi stanno provocando potrebbe essere uno dei peggiori eventi inquinanti degli ultimi anni. Le emissioni sono un rischio sia per chi è rimasto lì, cittadini e volontari, a portare il soccorso che le amministrazioni non locali non portano, sia per il pianeta.

