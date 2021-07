L'opposizione russa senza voce

In vista delle elzioni per la Duma che si terranno a settembre, il Cremlino silenzia oppositori e testate giornalistiche. Un elemento alla volta, a colpi di etichette: queste

Più ci si avvicina alle elezioni di settembre per rinnovare la Duma, la Camera bassa dell’Assemblea federale russa, più l’unico dato da osservare per capire il livello di popolarità di Russia unita, il partito di Vladimir Putin, sembra essere l’affluenza. Gli oppositori da osservare ormai non ci sono più, e si attende, contando i giorni, di capire quale sarà il destino riservato al partito di opposizione Jabloko: potrà partecipare alle elezioni? Si sente una sola voce in questa campagna elettorale che non esiste, ed è la voce del Cremlino che sta trasformando a gran rapidità l’universo elettorale russo. Lo fa a colpi di etichette dal suono burocratico, ma che stanno creando il vuoto, il silenzio attorno al presidente Vladimir Putin e ai suoi candidati. Venerdì scorso il sito di inchiesta Proekt, che negli ultimi mesi aveva tirato fuori molti scandali che riguardavano la cerchia del presidente e il presidente, si è ritrovato addosso l’etichetta di “organizzazione indesiderata”. Nei mesi scorsi la stessa sorta è toccata a Russia aperta, il gruppo fondato dall’oligarca Mikhail Khodorkovski. Altre testate – Meduza, VTimes, Radio Free Europe Liberty – sono invece diventate “agenti stranieri”.