La repressione meticolosa del Cremlino

La scorsa settimana, l’oppositore del Cremlino Mikhail Khodorkovsky aveva deciso di chiudere il suo movimento Otkrytaya Rossia (Open Russia). Lo aveva fatto perché come altri movimenti e organizzazioni aveva ricevuto l’etichetta di “indesiderabile” e lo scioglimento sembrava un sistema per non mettere in pericolo i suoi membri. Ma non è stato abbastanza, lunedì sera, l’aereo della compagnia polacca Lot che partiva da San Pietroburgo in direzione Varsavia, prima del decollo è stato fermato e uno dei passeggeri è stato arrestato dagli agenti dell’Fsb. Era Andrei Pivovarov, capo dell’organizzazione. In queste settimane di guerra dei cieli è sembrato un gesto in continuità con la decisione di Lukashenka, il dittatore bielorusso, di dirottare l’aereo Ryanair, che volava da Atene a Vilnius, per arrestare l’oppositore Roman Protasevich. Il Cremlino non si è spinto a tanto, ha ordinato all’aereo di tornare al terminal e ha mandato a bordo gli uomini dei servizi con l’ordine di condurre Pivovarov nel sud della Russia.

